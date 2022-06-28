BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde sürdürülen gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalarda transfer listesinde birçok isim bulunuyor.
Hücum yönünden zengin bir kadro oluşturmak isteyen Kara Kartal'da gündeme bir isim daha geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in futbolcuyla ilgili görüşü ortaya çıktı.
ISMAEL, FASSNACHT'I YÖNETİME BİLDİRDİ
Cyle Larin'le yollarını ayıran ve Alex Teixeira'dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlı takım, kanatlar için daha önce birçok oyuncuyla temas kurmuştu.
Teknik patron Ismael'in son olarak Christian Fassnacht'ın ismini yönetime bildirdiği öğrenildi.
Christian Fassnacht sağ ve sol kanadın yanı sıra orta sahada da görev yapabiliyor.
1.85 boyundaki tecrübeli futbolcu Young Boys formasıyla bu sezon 28 maça çıktı.
28 yaşındaki oyuncu İsviçre Milli Takımı'nda forma giyiyor.
JOKER OLARAK DÜŞÜNÜYOR
Valerien Ismael'in, golleri ve asistleriyle hücuma ciddi katkı veren Fassnacht'ı "joker" olarak düşündüğü aktarıldı.
Siyah-beyazlı hocanın, transfer edilmesi halinde İsviçreli oyuncuyu birçok farklı pozisyonda görevlendirmenin hesaplarını yaptığı vurguladı.
Beşiktaş, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Christian Fassnacht için kısa süre içinde Young Boys'a resmi teklif yapacak.
Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncuyu bedelsiz olarak veya düşük bir bonservis bedeli karşılığında transfer etmeyi planlıyor.
SKORA KATKI YAPIYOR
Christian Fassnacht kanatlarda görev yapmasına rağmen yüksek skor gücüyle de dikkat çekiyor.
Hücumcu futbolcu Young Boys ile 12 gol, 4 asiste imza attı.
İsviçre Milli Takımı formasını 15 kez giyen Fassnacht 4 gol kaydetti.
Christian Fassnacht'ın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.