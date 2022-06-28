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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Son dakika transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Weghorst ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlıların Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda gündemine Young Boys'un kanat oyuncusu Christian Fassnacht'ı da aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 19:25
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Siyah-beyazlılarda Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde sürdürülen gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalarda transfer listesinde birçok isim bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Hücum yönünden zengin bir kadro oluşturmak isteyen Kara Kartal'da gündeme bir isim daha geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Teknik direktör Valerien Ismael'in futbolcuyla ilgili görüşü ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

ISMAEL, FASSNACHT'I YÖNETİME BİLDİRDİ

Cyle Larin'le yollarını ayıran ve Alex Teixeira'dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlı takım, kanatlar için daha önce birçok oyuncuyla temas kurmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Teknik patron Ismael'in son olarak Christian Fassnacht'ın ismini yönetime bildirdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Christian Fassnacht sağ ve sol kanadın yanı sıra orta sahada da görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

1.85 boyundaki tecrübeli futbolcu Young Boys formasıyla bu sezon 28 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

28 yaşındaki oyuncu İsviçre Milli Takımı'nda forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

JOKER OLARAK DÜŞÜNÜYOR

Valerien Ismael'in, golleri ve asistleriyle hücuma ciddi katkı veren Fassnacht'ı "joker" olarak düşündüğü aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Siyah-beyazlı hocanın, transfer edilmesi halinde İsviçreli oyuncuyu birçok farklı pozisyonda görevlendirmenin hesaplarını yaptığı vurguladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Beşiktaş, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Christian Fassnacht için kısa süre içinde Young Boys'a resmi teklif yapacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncuyu bedelsiz olarak veya düşük bir bonservis bedeli karşılığında transfer etmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

SKORA KATKI YAPIYOR

Christian Fassnacht kanatlarda görev yapmasına rağmen yüksek skor gücüyle de dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Hücumcu futbolcu Young Boys ile 12 gol, 4 asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

İsviçre Milli Takımı formasını 15 kez giyen Fassnacht 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Christian Fassnacht'ın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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