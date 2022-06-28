Haberler Beşiktaş 8+3+1 kabul edilmedi

8+3+1 kabul edilmedi

Başkan Çebi, “TFF’ye müracaat ettik, 8+3 ve artı bir yabancı olsun, eğer kullanırsak 100 bin TL ödeyelim dedik ama kabul görmedi. Arzın önü açılmalı fakat TFF bunu yapmıyor” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
8+3+1 kabul edilmedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralı için önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "14 takım olarak müracaat ettik TFF'ye, 8+3 ve artı bir yabancı olsun, eğer kullanırsak 100 bin TL ödeyelim dedik, ama kabul görmedi. Yerli futbolcuların fiyatları kulüpler tarafından artırılmaya çalışıyor. Eğer bir şeye ihtiyaç varsa, onun fahiş olmaması için gereken arzın önü açılmalı ama TFF bunu yapmıyor. Türk futbolcular rehavete kapılacaktır ve bunun da Türk futboluna katkı sağlayacağını düşünmüyorum" dedi. Ahmet Nur Çebi, Abdülkerim Bardakçı transferi için de şu yorumu yaptı: "Konyaspor, futbolcusunu satarken yerli kuralını iyi değerlendirmiştir. Biz futbolcuya gazetelerde yazan rakamların yarısını önerdik, bunların üzerine çıkınca rakam hemen çekildik. Kulübün başkalarının basamak yapacağı bir kulüp olarak görülmesini istemiyorum."

İMZALAR 2-3 GÜNE ATILIR
Başkan Çebi, Weghorst transferi için "Çok fazla uzamayacaktır. 2-3 gün içinde biter. Şu an kulübü ile uğraşıyoruz " değerlendirmesini yaptı. Muleka'nın hedeflerden biri olduğunu söyleyen Çebi, "Muleka da hedeflerden bir tanesi ama Weghorst daha önde. Önceliğimiz onda. Cenk'e de kapımızı her zaman açık. Her zaman çözebileceğimiz bir konu olarak duruyor ama, her zaman bir aması var" yorumunu yaptı.

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