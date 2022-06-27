Valerien İsmael İstanbul’a geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, tatilini geçirdiği Dubai'den dün İstanbul'a geldi. Dubai'de bulunduğu süre içinde siyahbeyazlı yönetimin transfer çalışmaları hakkında sürekli bilgi alan Fransız çalıştırıcı, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak ilk antrenmanda takımının başında olacak.
BeşiktaşTeknik Direktörü Valerien İsmael, tatilini geçirdiği Dubai'den dün İstanbul'a geldi. Dubai'de bulunduğu süre içinde siyahbeyazlı yönetimin transfer çalışmaları hakkında sürekli bilgi alan Fransız çalıştırıcı, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak ilk antrenmanda takımının başında olacak. İsmael'in idman programı üzerinde çalışmalar yaptığı kaydedildi.