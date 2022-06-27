Tayfur Bingöl operasyonu

Rıdvan Yılmaz için E. Frankfurt ile anlaştıktan sonra bir sol bek alacak siyah-beyazlılarda öncelik yerliden yana. Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl için nabız yoklayan Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralık ya da düşük bir bonservis ile kadrosuna katmak istiyor.
Rıdvan Yılmaz için E. Frankfurt ile anlaştıktan sonra bir sol bek alacak siyah-beyazlılarda öncelik yerliden yana. Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl için nabız yoklayan Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralık ya da düşük bir bonservis ile kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Tayfur için Salih Uçan'ı takasta kullanmak gibi bir seçeneğin şu an için hiç bir şekilde düşünülmediği öğrenildi.