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TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında beklenilen karşılığı alamayan siyah-beyazlılarda Weghorst'un ardından gündeme Jackson Muleka geldi. Hollandalı futbolcuyla anlaşma noktasına gelen Kara Kartal, Muleka transferinde de sona yaklaştı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Beşiktaş, sezonun tamamlandığı dönemden bu yana önceliği forvet transferine vererek ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz gün Weghorst'u imza aşamasına getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Kara Kartal, 2. bir golcü takviyesi için de uğraşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Siyah-beyazlılar bu konuda da mutlu sona çok yaklaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Beşiktaş yönetimi uzun zamandır 22 yaşındaki Jackson Muleka için kulübü ile sıkı pazarlıklar gerçekleştiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Kara Kartal, Standard Liege'in inadını büyük oranda kırmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Siyah- beyazlıların 4.5 milyon euro civarında bir rakama Belçikalılarla el sıkıştığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

DEĞERİNİ KATLADI
Kongolu forvet Muleka daha önce anlaşan Kara Kartallar, böylece Wout Weghorst'tan sonra Muleka'da da saatleri saymaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Beşiktaş, bu hafta içinde 2 yıldızın transferini resmen açıklayarak hem büyük sükse yapmak hem de sezon başı açılışına iki ismi dahil edip alışma sürecini bir an önce aşmalarını istiyor. Hatta Muleka'nın yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka, burada ortaya koyduğu başarılı performansla değerini son 6 ayda 3 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

BURNLEY'DE İSTEDİ AMA

Bu arada Jackson Muleka'ya yeni sezonda Burnley takımının da talip olduğu, İngiliz kulübünün transferi gerçekleştirmek için son ana kadar çaba sarf etmeye kararlı olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Ancak Burnley'in İngiltere'de küme düşmesi oyuncunun tercihini nefatif yönde etkiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Bonservisi Burnley'de olan Weghorst da takımı küme düştüğü için ayrılık kararı almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Kariyerinde Standard, Kasımpaşa ve Mazembe olmak üzere 3 kulüpte forma giyen Muleka, toplam 99 resmi karşılaşmada görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Golcü futbolcu 41 gol, 13 asist üretti. Milli takımda ise 13 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

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