TRANSFER HABERLERİ | Jackson Muleka Beşiktaş'a doğru!

Beşiktaş, sezonun tamamlandığı dönemden bu yana önceliği forvet transferine vererek ince eleyip sık dokuyor.
Beşiktaş, sezonun tamamlandığı dönemden bu yana önceliği forvet transferine vererek ince eleyip sık dokuyor.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz gün Weghorst'u imza aşamasına getirmişti.
Kara Kartal, 2. bir golcü takviyesi için de uğraşıyor.
Siyah-beyazlılar bu konuda da mutlu sona çok yaklaştı.
Beşiktaş yönetimi uzun zamandır 22 yaşındaki Jackson Muleka için kulübü ile sıkı pazarlıklar gerçekleştiriyor.
Kara Kartal, Standard Liege'in inadını büyük oranda kırmayı başardı.
Siyah- beyazlıların 4.5 milyon euro civarında bir rakama Belçikalılarla el sıkıştığı kaydedildi.
DEĞERİNİ KATLADI
Kongolu forvet Muleka daha önce anlaşan Kara Kartallar, böylece Wout Weghorst'tan sonra Muleka'da da saatleri saymaya başladı.
Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka, burada ortaya koyduğu başarılı performansla değerini son 6 ayda 3 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya yükseltti.
BURNLEY'DE İSTEDİ AMA
Bu arada Jackson Muleka'ya yeni sezonda Burnley takımının da talip olduğu, İngiliz kulübünün transferi gerçekleştirmek için son ana kadar çaba sarf etmeye kararlı olduğu öğrenildi.
Bonservisi Burnley'de olan Weghorst da takımı küme düştüğü için ayrılık kararı almıştı.
Kariyerinde Standard, Kasımpaşa ve Mazembe olmak üzere 3 kulüpte forma giyen Muleka, toplam 99 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Golcü futbolcu 41 gol, 13 asist üretti. Milli takımda ise 13 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.
Muleka kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.