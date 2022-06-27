BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda kadro yapılanması kapsamında süreci teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiyor.
Hücum bölgesinde geride bıraktığımız sezonda istenilen başarıyı yakalayamayan Kara Kartal bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Siyah-beyazlıların, Henry Onyekuru ile anlaştığı ileri sürüldü.
Kara Kartal'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştığı belirtildi.
Beşiktaş'ın Olympiakos'u ikna etmeye çalışacağı belirtildi.
Yunan ekibi, Nijeryalı futbolcuyu 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Gelen haberlere göre Olympiakos, Onyekuru'yu göndermek istese de zarar etmeden bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
İki kulüp arasında bonservis anlaşması tamamlanırsa transfer açıklanacak.
Geçtiğimiz yaz 4.5 milyon euro bonservisle Olympiakos'a imza atan Henry Onyekuru, 27 karşılaşmaya çıktı.
Hücum oyuncusu yalnızca 1 gol atma başarısı gösterebildi.
Onyekuru, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Galatasaray'a geçirmişti.
Süratli futbolcu sarı-kırmızılılarda 71 maçta forma giymişti.
Henry Onyekuru, 22 gol 12 asist yapmayı başarmıştı.