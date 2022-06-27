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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum bölgesinde Weghorst ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Siyah-beyazlılarda kadro yapılanması kapsamında süreci teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Hücum bölgesinde geride bıraktığımız sezonda istenilen başarıyı yakalayamayan Kara Kartal bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Siyah-beyazlıların, Henry Onyekuru ile anlaştığı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Kara Kartal'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Beşiktaş'ın Olympiakos'u ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Yunan ekibi, Nijeryalı futbolcuyu 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Gelen haberlere göre Olympiakos, Onyekuru'yu göndermek istese de zarar etmeden bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

İki kulüp arasında bonservis anlaşması tamamlanırsa transfer açıklanacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Geçtiğimiz yaz 4.5 milyon euro bonservisle Olympiakos'a imza atan Henry Onyekuru, 27 karşılaşmaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor.

Hücum oyuncusu yalnızca 1 gol atma başarısı gösterebildi.

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