Haberler Beşiktaş Kritik haftaya girildi

Kritik haftaya girildi

Şu ana kadar Saiss ve Gedson'u kadrosuna katan Kartal, diğer transferler için de çalışmalarını da sürdürüyor. En az iki santrfor, kanat, stoper ve sol bek alacak Beşiktaş, şartların oluşması halinde bir de orta saha ile sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Kritik haftaya girildi
Şu ana kadar Saiss ve Gedson'u kadrosuna katan Kartal, diğer transferler için de çalışmalarını da sürdürüyor. En az iki santrfor, kanat, stoper ve sol bek alacak Beşiktaş, şartların oluşması halinde bir de orta saha ile sözleşme imzalayacak. Siyah- beyazlılar bu çalışmalar doğrultusunda hafta içinde en az iki transferi sonuçlandırmak istiyor ve hedefte santrfor ile kanat forvet var.
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