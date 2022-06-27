Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması adına transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Weghorst transferinde mutlu sona çok yaklaşan siyah-beyazlılarda bu sefer gündeme Jovane Cabral geldi. Kara Kartal'ın oyuncuyla anlaştığı fakat kulübüyle pazarlık halinde olduğu belirtildi... İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı önderliğinde sürdürülen kadro yapılanması çalışmalarında en önemli gündem konusu hücum bölgesi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Transfer listesinde birçok ismi bulunduran siyah-beyazlılarda gündeme bir isim daha geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Kulübü Sporting ile görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Beşiktaş Lizbon temsilcisine yaptığı teklifi yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Siyah-beyazlıların 3 milyon euro civarında bir ücretle oyuncunun bonservisini alması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Beşiktaş'ın Cabral ile de yıllık 1,2 milyon euro'ya anlaştığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Cabral'da şu an tek pürüz ise yabancı kontenjanı ve kulübün genel maaş bütçesi olarak görülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Beşiktaş, Jovane Cabral transferine ayıracağı finansman için önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Alex Teixeira'nın takımdan ayrılmasını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Beşiktaş'tan kazancı yıllık 2,5 milyon euro'nun üzerinde olan Teixeira'nın ayrılması halinde Beşiktaş bu bedeli Cabral'in bonservisi için kullanabilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Öte yandan Beşiktaş, uzun süreli sakatlıklarından muzdarip olduğu N'Koudou'yu da iyi bir teklif gelmesi halinde göndermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

İki kanatta da görev yapabilen Jovane Cabral, geçen sezonun ikinci yarısını Lazio'da kiralık olarak geçirmişti. Sadece 4 maçta oynamıştı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İşte Aslan'ın yeni golcüsü! Sözleşmesinde flaş madde... 
TEM'de facianın eşiğinden dönüldü: Meyve yüklü kamyon arızalanan İETT otobüsüne çarptı!
Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın
Muleka Beşiktaş'a doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muleka Beşiktaş'a doğru!
Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor
27 Haziran Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar?
Survivor eleme adayı kim oldu?
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti... Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti... 01:37
Sultanlar ilk maçını kazandı! Sultanlar ilk maçını kazandı! 01:27
Milliler Yunanistan'ı devirdi! Milliler Yunanistan'ı devirdi! 01:27
Sultanlar ilk maçını kazandı! Sultanlar ilk maçını kazandı! 01:26
Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam 23:37
Fener hamlesini yaptı! Pazarlıklar sürüyor Fener hamlesini yaptı! Pazarlıklar sürüyor 23:37
Daha Eski
Fırtına'ya Abdülkadir piyangosu! Kesenin ağzını açtılar Fırtına'ya Abdülkadir piyangosu! Kesenin ağzını açtılar 23:38
Kartal Weghorst'a kavuşuyor! Kartal Weghorst'a kavuşuyor! 23:38
Filenin Efeleri galibiyetle başladı Filenin Efeleri galibiyetle başladı 23:48
Filenin Efeleri galibiyetle başladı Filenin Efeleri galibiyetle başladı 00:00
G.Saray'a Ada'dan orta saha! G.Saray'a Ada'dan orta saha! 01:18
Milliler Yunanistan'ı devirdi! Milliler Yunanistan'ı devirdi! 01:24