TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'a kancayı taktı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı önderliğinde sürdürülen kadro yapılanması çalışmalarında en önemli gündem konusu hücum bölgesi.
Transfer listesinde birçok ismi bulunduran siyah-beyazlılarda gündeme bir isim daha geldi.
Weghorst transferinde geri sayıma başlayan Beşiktaş, bu transferin ardından gerçekleştirmek için Sporting Lizbon'un kanat oyuncusuna kancayı taktı.
Kara Kartal, hücum hattının solu için Jovane Cabral ile anlaşma aşamasına geldi.
Beşiktaş, Yeşil Burun Adalı yıldızla ekonomik konularda anlaştı.
Kulübü Sporting ile görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların 3 milyon euro civarında bir ücretle oyuncunun bonservisini alması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Cabral ile de yıllık 1,2 milyon euro'ya anlaştığı belirtiliyor.
Cabral'da şu an tek pürüz ise yabancı kontenjanı ve kulübün genel maaş bütçesi olarak görülüyor.
Beşiktaş, Jovane Cabral transferine ayıracağı finansman için önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Alex Teixeira'nın takımdan ayrılmasını bekliyor.
Beşiktaş'tan kazancı yıllık 2,5 milyon euro'nun üzerinde olan Teixeira'nın ayrılması halinde Beşiktaş bu bedeli Cabral'in bonservisi için kullanabilecek.
Öte yandan Beşiktaş, uzun süreli sakatlıklarından muzdarip olduğu N'Koudou'yu da iyi bir teklif gelmesi halinde göndermeyi planlıyor.
İki kanatta da görev yapabilen Jovane Cabral, geçen sezonun ikinci yarısını Lazio'da kiralık olarak geçirmişti. Sadece 4 maçta oynamıştı.