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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi tarih verdi! Weghorst'un transferi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonu Nevzat Demir Tesisleri'nde açtı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Nur Çebi, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki Muleka ve Weghorst hakkında konuşan Çebi, "Muleka hedeflerimizden biri ancak önceliğimiz Weghorst. 2-3 gün içinde olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 18:33
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi tarih verdi! Weghorst'un transferi...

Beşiktaş yeni sezonun ilk antrenmanını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, idman öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Çebi, gündemdeki isimler olan Muleka ve Weghorst konusunda bilgilendirmede bulundu.

İşte o sözler...

Ahmet Nur Çebi: Wout Weghorst transferinin daha fazla uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içerisinde bitmesi bekleniyor.

Jackson Muleka da listemizde yer alıyor ama Weghorst, şu an için daha önde.

14 takım olarak TFF'ye müracaat ettik. 8+3 tamam ama ilk 11'de 9. yabancıyı oynatma hakkını bize verin, maç başına 100 bin TL ceza ödeyelim, bu para TFF kasasında biriksin, yerli oynatan kulüplere dağıtılsın dedik. Ama maalesef kabul görmedi.

Yerli futbolcuların fiyatları karaborsa gibi kulüpler tarafından artırılmaya çalışılıyor. Türk futbolcular, benim formam garanti düşüncesiyle rehavete kapılacaktır. Bunun da Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum.

Ekonomimize uymayan futbolcuları transfer etmeyeceğiz. Abdülkerim Bardakcı'ya verilen paranın yarısını teklif etmiştik.

CENK TOSUN'A AÇIK KAPI!
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

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