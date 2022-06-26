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Weghorst için pazarlık

Beşiktaş yönetimi, her konuda anlaştığı Weghorst için kulübü Burnley ile ‘satın alma opsiyonu’ konusunda pazarlığa başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
Weghorst için pazarlık
Siyah-beyazlılar kadrosuna katmak için gün saydığı Hollandalı forvet Weghorst konusunda ileriye dönük çalışmalara şimdiden başladı. Yıldız futbolcuyla senelik 2.7 milyon euro garanti para konusunda el sıkışan ve kulübü Burnley'e (küme düştüğü için) herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan yönetim; İngiliz ekibiyle oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda bir görüşme yaptı. Burnley, golcü yıldız için 10 milyon euro'dan kapıyı açarken, siyah-beyazlıların ise 5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi.

İSTANBUL'U TANITTILAR!

Beşiktaş yönetiminin, Weghorst'un eşi Nikki van Esch'i için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, İstanbul'un tüm güzelliklerini anlatan bir CD hazırlayıp Hollandalı oyuncunun eşine göndererek; Türkiye hakkındaki olumlu görüşe sahip olmasına yardımcı oldular.
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