Weghorst için pazarlık

Siyah-beyazlılar kadrosuna katmak için gün saydığı Hollandalı forvetWeghorst konusunda ileriye dönük çalışmalara şimdiden başladı. Yıldız futbolcuyla senelik 2.7 milyon euro garanti para konusunda el sıkışan ve kulübü Burnley'e (küme düştüğü için) herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan yönetim; İngiliz ekibiyle oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda bir görüşme yaptı. Burnley, golcü yıldız için 10 milyon euro'dan kapıyı açarken, siyah-beyazlıların ise 5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi.
İSTANBUL'U TANITTILAR!
Beşiktaşyönetiminin, Weghorst'un eşi Nikki van Esch'i için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, İstanbul'un tüm güzelliklerini anlatan bir CD hazırlayıp Hollandalı oyuncunun eşine göndererek; Türkiye hakkındaki olumlu görüşe sahip olmasına yardımcı oldular.