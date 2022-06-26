TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı önderliğinde sürdürülen kadro yapılanması çalışmalarında en önemli gündem konusu forvet bölgesi.
Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında istenilen ivmeyi yakalayamayan siyah-beyazlılarda forvet bölgesine mutlaka takviye yapılması bekleniyor.
Son olarak Weghorst ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş'ta transfer listesinde birçok isim yer alıyor.
Önceki sezon Michy Batshuayi'yi kadrosuna kiralık olarak katan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcunun gösterdiği performans taraftarın tepkisini çekmişti.
Beşiktaş formasıyla 42 maça çıkan Belçikalı golcü 14 gol atıp 5 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.
Kiralık sözleşmesi biten 28 yaşındaki forvetle yola devam edilmeyince siyah-beyazlılar birçok forvet ile görüşmelere başladı.
Hücum hattında rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın İngiltere Championship'ten bir oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi.
İngiliz basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Reading'ten Lucas Joao için transfer teklifinde bulundu.
Haberde yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcuya 2,5 milyon Sterlin'lik teklif yaptığı iddia edildi.
Lucas Joao geride bıraktığımız sezonda Championship ekibiyle çıktığı 24 maçta 10 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
LUCAS JOAO KİMDİR?
Lucas Joao, 4 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
1,93 metre boyunda olan futbolcu kariyerine Nacional Altyapısı'nda başlamıştır.
Mirandela, Sheffield Wednesday, Blackburn Rovers ve son olarakta Reading formaları giyen santrforun, kulübüyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.
Lucas Joao'nun 4 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.