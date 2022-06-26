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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda Weghosrst'un ardından gündeme Championship'ten bir isim geldi. Kara Kartal'ın son olarak Reading forması giyen Lucas Joao'ya teklifte bulunduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 19:22 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 19:23
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı önderliğinde sürdürülen kadro yapılanması çalışmalarında en önemli gündem konusu forvet bölgesi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında istenilen ivmeyi yakalayamayan siyah-beyazlılarda forvet bölgesine mutlaka takviye yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Son olarak Weghorst ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş'ta transfer listesinde birçok isim yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Önceki sezon Michy Batshuayi'yi kadrosuna kiralık olarak katan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcunun gösterdiği performans taraftarın tepkisini çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Beşiktaş formasıyla 42 maça çıkan Belçikalı golcü 14 gol atıp 5 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Kiralık sözleşmesi biten 28 yaşındaki forvetle yola devam edilmeyince siyah-beyazlılar birçok forvet ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Hücum hattında rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın İngiltere Championship'ten bir oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

İngiliz basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Reading'ten Lucas Joao için transfer teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Haberde yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcuya 2,5 milyon Sterlin'lik teklif yaptığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Lucas Joao geride bıraktığımız sezonda Championship ekibiyle çıktığı 24 maçta 10 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

LUCAS JOAO KİMDİR?

Lucas Joao, 4 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

28 yaşındaki golcü, Angola'nın başkenti Luanda'da doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

1,93 metre boyunda olan futbolcu kariyerine Nacional Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lucas Joao için resmi teklif! İşte o rakam

Mirandela, Sheffield Wednesday, Blackburn Rovers ve son olarakta Reading formaları giyen santrforun, kulübüyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

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