Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, performansıyla göz doldurdu.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, performansıyla göz doldurdu.
Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 12 gol ve 5 asistle parmak ısırtan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun sona ermesinin ardından kulübü Standart Liege'e döndü.
Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Beşiktaş, genç golcü Muleka'yı listesine aldı.
Teknik direktör Valerien Ismael, sisteminde önemli bir yer vermeyi düşündüğü Muleka'da ısrarcı davranıyor.
Hollandalı golcü Weghorst'un transferinde son detayları görüşen yönetim, hücum hattını zenginleştirme adına girişimlerini sürdürüyor.
Bir süredir hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.
Beşiktaş'ın gözdeleri arasında bulunan Muleka'nın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
TRANSFERDE 2 RAKİP!
Kongolu golcü için Standart Liege'e teklif yapan Kara-Kartal'a transferde 2 rakip çıktı.
Afrika basınında yer alan haberlerde; İngiliz ekibi Burnley ve Belçika temsilcisi Anderlecht'in Muleka'nın transferinde devreye girdiği ifade edildi.
Söz konusu haberde; Standart Liege'in Muleka'nın bonservisi olarak 4-5 milyon euro aralığında bir bedel belirlediği öne sürüldü.
Transferin gerçekleşmesi durumunda bonservis bedelinin yüzde 50'sinin Tout Puissant Mazembe takımına gideceği bildirildi.
Kariyerine Kongo Ligi takımlarından Katumbi'de başlayan Muleka, 2017 yılında Mazembe'ye geldi.
2020 yılında Standar Liege'in yolunu tutan genç hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralandı.
Burada gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan 22 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi.
Jackson Muleka'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.