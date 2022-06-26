Haberler Beşiktaş Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Son dakika spor haberi: Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir süredir Jackson Muleka ile yakından ilgileniyor. Kasımpaşa'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Standart Liege'e dönen 22 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar girişimlerine devam ediyor. Hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in gözdelerinden biri olan Kongolu golcünün transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Kongo basını, Beşiktaş'ın transferinde uğraş verdiği Muleka'ya 2 talip daha çıktığını duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 15:26
BURAK ŞENTÜRK
Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, performansıyla göz doldurdu.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 12 gol ve 5 asistle parmak ısırtan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun sona ermesinin ardından kulübü Standart Liege'e döndü.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Beşiktaş, genç golcü Muleka'yı listesine aldı.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Teknik direktör Valerien Ismael, sisteminde önemli bir yer vermeyi düşündüğü Muleka'da ısrarcı davranıyor.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Hollandalı golcü Weghorst'un transferinde son detayları görüşen yönetim, hücum hattını zenginleştirme adına girişimlerini sürdürüyor.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Bir süredir hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Beşiktaş'ın gözdeleri arasında bulunan Muleka'nın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

TRANSFERDE 2 RAKİP!
Kongolu golcü için Standart Liege'e teklif yapan Kara-Kartal'a transferde 2 rakip çıktı.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Afrika basınında yer alan haberlerde; İngiliz ekibi Burnley ve Belçika temsilcisi Anderlecht'in Muleka'nın transferinde devreye girdiği ifade edildi.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Söz konusu haberde; Standart Liege'in Muleka'nın bonservisi olarak 4-5 milyon euro aralığında bir bedel belirlediği öne sürüldü.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Transferin gerçekleşmesi durumunda bonservis bedelinin yüzde 50'sinin Tout Puissant Mazembe takımına gideceği bildirildi.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Kariyerine Kongo Ligi takımlarından Katumbi'de başlayan Muleka, 2017 yılında Mazembe'ye geldi.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

2020 yılında Standar Liege'in yolunu tutan genç hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralandı.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Burada gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan 22 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi.

Muleka transferinde ortalık karıştı! Beşiktaş derken...

Jackson Muleka'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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