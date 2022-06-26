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Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı! Sözleşmesi...

Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta 10. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor... Gedson Fernandes ve Romain Saiss transferlerini gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi iç transferde düğmeye bastı. Atiba Hutchinson ile devam etme kararı alan Kartal, oyuncuya yeni teklif sunacak...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 16:41 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 16:51
Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Yeni sezon transferleriyle yeni takımını oluşturan Valerien Ismael sezon öncesi kampına istediği kadroyu yetiştirmek istiyor. Atiba Hutchinson gelen teklifleri değerlendiren yönetim hocanın oyuncu hakkında olumlu rapor vermesinin ardından Kanadalı tecrübeli oyuncuyla yeni sözleşmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta 10. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor...

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Transferde elini sıkı tutan Kartal, Gedson ve Saiss transferini duyurmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi, Atiba ile yola devam edeceklerini dile getirmişti.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

PSV'nin Kanadalı oyuncu için ciddi girişimlerinin olduğu biliniyordu.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Hollanda basını PSV'nin oyuncuyu transfer ederek Kuzey Amerika'daki projelerinde kullanmak istediğini açıklamıştı.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Atiba Hutchinson'la da yeni bir sözleşme yapılması bekleniyor. Oyuncu ile bir araya gelinerek imzalar atılacak.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Atiba geçen sezon Beşiktaş'ta 33 maçta 1773 dakika süre aldı ve 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Atiba bu sezon Larin ile birlikte Kanada Milli takımıyla Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Gedson Fernandes transferini gerçekleştiren Beşiktaş'ta yeni sezonda orta sahada görev alacak isimler merak konusu.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Öte yandan yeni sezonda kadroda düşünülmeye Alex Teixeria için de gelecek teklifler değerlendirilecek.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Valerien Ismael oyuncunun tecrübesinden faydalanmak istediğini yönetime bildirdi.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Beşiktaş'ta 10. sezonunu geçirmeye hazırlanan Atiba Hutchinson toplam 326 kez siyah beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

ATIBA HUTCHINSON KİMDİR?
Beşiktaş takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Atiba Hutchinson, 08 Şubat 1983 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 83 kilo olan Atiba Hutchinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Atiba Hutchinson, Brampton, Ontario, Kanada'da doğmuştur. Aslen Trinidad ve Tobago asıllıdır.

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı sözleşmesi...

Beşiktaş formasıyla 326 karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu siyah beyazlı forma ile 26 gol kaydetmiştir.

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