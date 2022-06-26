Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı! Sözleşmesi...

Yeni sezon transferleriyle yeni takımını oluşturan Valerien Ismael sezon öncesi kampına istediği kadroyu yetiştirmek istiyor. Atiba Hutchinson gelen teklifleri değerlendiren yönetim hocanın oyuncu hakkında olumlu rapor vermesinin ardından Kanadalı tecrübeli oyuncuyla yeni sözleşmeye hazırlanıyor.
Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta 10. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor...
Transferde elini sıkı tutan Kartal, Gedson ve Saiss transferini duyurmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi, Atiba ile yola devam edeceklerini dile getirmişti.