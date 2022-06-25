Weghorst Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hollanda Milli Takımı'nın golcüsü Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. Santrfor için en başından bu yana Hollandalı golcü Weghorst konusunda ısrarcı olan siyah-beyazlılar, yıldız oyucuya talip olan Frankfurt ve Dortmund'un başka santrfor almalarının ardından, mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre Weghorst, dün siyahbeyazlı yetkilileri arayarak önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta oynamak istediğini yöneticilere iletti. Bunun üzerine Beşiktaş, transferi resmileştirmek için harekete geçti.

HAFTAYA İMZAYA GELİYOR

Weghorst, Beşiktaş'a 1 yıl kiralık olarak imza atacak. Premier Lig'den Championship'e düşen kulübü Burnley'e kiralanma bedeli ödenmeyecek. Weghorst'un sözleşmesindeki 'Burnley küme düşerse ücretsiz olarak kiralanabilir' maddesi gereğince ücret ödemesi yapılmayacak. Weghorst ise 2.7 milyon eero maaş alacak. Sözleşmesindeki bonuslarla ilgili son bir görüşme daha yapılıyor. Bu sorunun aşılmasının ardından imzalar da atılmış olacak. Hollandalı forvetin önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

YÜKSEK BONSERVİS BEDELLERİYLE GİTTİ

Hollandalı golcü Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer olurken, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro'ya Burnley'e imza attı. 29 yaşındaki forvet, Wolfsburg'ta 118 maçta 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.