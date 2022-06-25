Haberler Beşiktaş Weghorst Beşiktaş'ta

Weghorst Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 29 yaşındaki golcüyle anlaştı. Weghorst, dün yöneticileri arayarak ‘geliyorum’ dedi. Yıllık 2.7 milyon euro alacak forvet için kiralama bedeli yok!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Weghorst Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hollanda Milli Takımı'nın golcüsü Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. Santrfor için en başından bu yana Hollandalı golcü Weghorst konusunda ısrarcı olan siyah-beyazlılar, yıldız oyucuya talip olan Frankfurt ve Dortmund'un başka santrfor almalarının ardından, mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre Weghorst, dün siyahbeyazlı yetkilileri arayarak önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta oynamak istediğini yöneticilere iletti. Bunun üzerine Beşiktaş, transferi resmileştirmek için harekete geçti.

HAFTAYA İMZAYA GELİYOR
Weghorst, Beşiktaş'a 1 yıl kiralık olarak imza atacak. Premier Lig'den Championship'e düşen kulübü Burnley'e kiralanma bedeli ödenmeyecek. Weghorst'un sözleşmesindeki 'Burnley küme düşerse ücretsiz olarak kiralanabilir' maddesi gereğince ücret ödemesi yapılmayacak. Weghorst ise 2.7 milyon eero maaş alacak. Sözleşmesindeki bonuslarla ilgili son bir görüşme daha yapılıyor. Bu sorunun aşılmasının ardından imzalar da atılmış olacak. Hollandalı forvetin önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

YÜKSEK BONSERVİS BEDELLERİYLE GİTTİ
Hollandalı golcü Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer olurken, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro'ya Burnley'e imza attı. 29 yaşındaki forvet, Wolfsburg'ta 118 maçta 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

DİĞER
Kaan Yıldırım aşkı bir kez daha belgeledi! Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel’in aşk bakışını o yakaladı!
Sosa yaz sezonunu hızlı açtı! Fenomen Mina Ceran ile İbiza'da yeni aşka yelken açtı
Fırtına'ya bir Viking forvet daha!
Kim'de flaş gelişme! F.Bahçe'den ayrılacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muleka'da sona doğru! Yüzde 51...
Kartal Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:52
Pierria Henry F.Bahçe'ye veda etti! Pierria Henry F.Bahçe'ye veda etti! 01:25
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Karagümrük'ten açıklama geldi F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Karagümrük'ten açıklama geldi 23:54
Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Abdülkerim Nelsson'dan daha iyi" Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Abdülkerim Nelsson'dan daha iyi" 00:06
Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Abdülkerim Nelsson'dan daha iyi" Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Abdülkerim Nelsson'dan daha iyi" 00:07
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:30
Daha Eski
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forveti! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forveti! 23:52
Beşiktaş golcü bombasını patlattı! Beşiktaş golcü bombasını patlattı! 23:52
Şov başladı! Bardakcı'dan sonra bir bomba daha Şov başladı! Bardakcı'dan sonra bir bomba daha 23:53
İtalyanlar duyurdu! Aslan'a bedava yıldız İtalyanlar duyurdu! Aslan'a bedava yıldız 23:53
Ferdi'nin peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi... Ferdi'nin peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi... 23:53
Eyüpspor'dan Kazımcan açıklaması! "G.Saray'ın arka bahçesi değiliz" Eyüpspor'dan Kazımcan açıklaması! "G.Saray'ın arka bahçesi değiliz" 23:53