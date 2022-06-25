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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kulüpler transfer operasyonlarına başladı. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da takımların transfer politikalarını eleştirirken Beşiktaş'a sürpriz iki öneride bulundu. İşte o yazı... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:07
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

SİNAN VARDAR - SÖYLESEM DE BİR TESİRİ YOK!

Biliyorum, değerli okurlarım; "Bakalım Sinan Vardar bugünkü yazısında yeni transferleri yazacak mı?" diye merak içindesiniz. Aklınız, fikriniz transferlerde... Aman şöhretli gelsin, çilekler alınsın...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Ben de yıllardır tam tersini düşünen azınlıkta olanlardan biriyim. Bakın şimdi gündemdeki transfer haberlerine...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Transfer haberlerine bakılırsa; büyük bir çoğunluğu 32 yaş üzerinde, çıkışını yapmış, inişine geçmiş, Avrupa kulüpleri tarafından kadroda düşünülmeyen isimler... Hatta bunları bile bonservisiyle alacak kulüplerimiz ortada yok.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Son yıllarda bir kiralık odası çıktı. Kiralık alınan futbolcular biraz aşama gösterilirse ya kendi kulüplerine dönüyorlar veya yallah Arabistan veya Çin'e... Tabii Çin de artık uyandı, çünkü oradaki kulüpler de zor duruma düştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Şu andaki kulüplerimizi yöneten kulüp yöneticilerini yargılamak istemiyorum. Geçmişten gelen savurganlıklar ve çirkin yönetici menajer ilişkileri, futbolumuzu bu duruma getiren baş nedenler...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Geçtiğimiz hafta ünlü iş insanı, Beşiktaş kongre üyesi Ethem Sancak, "Bu gidişle Beşiktaş'ımız Allah korusun kayyuma gidecek. Bu olursa ben, TMSF'den kulübü almak isterim" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Allah böyle bir sonucu Beşiktaş'ımıza nasip etmesin ama görünen köy de kılavuz istemiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Acı reçete yalnız Beşiktaş için değil, tüm kulüplerimiz için ufukta görünüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Ama taraftarlar da "çilek de çilek" diye haykırıp duruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Sayın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamada, "Alex ve Batshuayi'yi taraftar baskısıyla aldık" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Sayın Çebi; dik durun, artık Beşiktaş için çilek transferleri sona ersin.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Yetenekli yabancı ve Türk oyuncuları iyi takip edin.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

26 futbolcusu olan Beşiktaş'a transfer teklifi sadece Rıdvan ve Ersin'e geliyor. Bu da size örnek olsun.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar yazdı! "Transfer etmelerini öneriyorum"

Birkaç kez gündeme getirdim. Karagümrük'ten Emre Mor ve Göztepe'den Atınç Nukan'ı transfer etmelerini öneriyorum. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil!

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