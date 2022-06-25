Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler hücum hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Forvet bölgesi için Wout Weghorst'la anlaşan siyah-beyazlılar, sol kanada ise Jovane Cabral'ı transfer etmek istiyor. Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü Sporting'e son teklifini iletip beklemeye geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'den doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Listenin ilk sırasında Jovane Cabral'in ismi yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Siyah- beyazlılar 24 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncuyu renklerine katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Beşiktaş'ın, Cabral'ın kulübü Sporting'e yaptığı son teklif ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Kartal, Portekiz ekibine oyuncunun bonservisinin yarısı için 2.5 milyon euro teklif etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Portekizli basını, Sporting kulübünün bu teklife şimdilik olumlu yanıt vermediğini yazdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Sporting'in, Cabral'ın bonservisinin tamamı için 5 milyon euro istediğini ve bu parayı da peşin olarak talep ettiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Kulüpler arasındaki pazarlık halen devam ederken, İtalyan basınından Corriere Dello Sport ise flaş bir iddia gündeme getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Habere göre, Lazio teknik direktörü Maurizzio Sarri, geçen sezon kiralık oynayan Cabral'e 1 yıl daha şans vermek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Bu yüzden Sporting'den yeni bir kiralama opsiyonu daha istedi ancak Portekiz ekibi bu öneriye olumsuz yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

JOVANE CABRAL KİMDİR?

14 Haziran 1998 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nda dünyaya gelen Jovane Cabral, futbola ülkesinin Nhagar takımında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Daha sonra Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Lazio'ya kiralandı.

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