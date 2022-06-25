BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Jovane Cabral'ı bekliyor! İşte yapılan son teklif

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'den doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Listenin ilk sırasında Jovane Cabral'in ismi yer alıyor.
Siyah- beyazlılar 24 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncuyu renklerine katmak istiyor.
Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'den doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Listenin ilk sırasında Jovane Cabral'in ismi yer alıyor.
Siyah- beyazlılar 24 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncuyu renklerine katmak istiyor.
Kartal, Portekiz ekibine oyuncunun bonservisinin yarısı için 2.5 milyon euro teklif etti.
Portekizli basını, Sporting kulübünün bu teklife şimdilik olumlu yanıt vermediğini yazdı.
Sporting'in, Cabral'ın bonservisinin tamamı için 5 milyon euro istediğini ve bu parayı da peşin olarak talep ettiğini duyurdu.
Kulüpler arasındaki pazarlık halen devam ederken, İtalyan basınından Corriere Dello Sport ise flaş bir iddia gündeme getirdi.
Habere göre, Lazio teknik direktörü Maurizzio Sarri, geçen sezon kiralık oynayan Cabral'e 1 yıl daha şans vermek istiyor.
Bu yüzden Sporting'den yeni bir kiralama opsiyonu daha istedi ancak Portekiz ekibi bu öneriye olumsuz yanıt verdi.
JOVANE CABRAL KİMDİR?
14 Haziran 1998 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nda dünyaya gelen Jovane Cabral, futbola ülkesinin Nhagar takımında başladı.
Daha sonra Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Lazio'ya kiralandı.
Cabral, Serie A'da sadece 3 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun Sporting'le sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Cabral'ın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.