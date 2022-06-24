Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

Beşiktaş, bonservisini Benfica'dan aldığı 23 yaşındaki genç yıldız Gedson'un transferini açıkladı. Kara Kartal, sosyal medya hesaplarında dün akşam saat 19.03'te paylaşılan Gedson videosunda, ezeli rakibi G.Saray'a gönderme yaptı. Videoda; Gedson'un geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla G.Saray'a attığı golün resmini yapması dikkat çekti. Portekizli oyuncuya, kulübün resmi hesabından "Zarif, sağlam, estetik..." sözleriyle "Hoş geldin Gedson" denildi. Yayınlanan Gedson videosu kısa süre içerisinde Beşiktaşlılardan büyük etkileşim aldı.