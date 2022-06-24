En pahalı sefer!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, forvet mevkii için yapılan görüşmelerde halen bir ilerleme kaydedilmedi. Weghorst'tan yanıt bekleyen, Sörloth için de beklemeye geçen Kara Kartal, rotasını Haris Seferovic'e çevirmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de "Haris Seferovic listemiz, görüşmeler sürüyor" açıklamasının ardından İsviçreli golcü için kollar yeniden sıvanırken, Portekiz'e çıkarma yapacak olan Beşiktaşlı yetkililer, ülke basınında çıkar haberlerin ardından frene basmak zorunda kaldı.

SATIN ALMA MECBURİ OLMALI!

A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın devam eden Haris Seferovic ilgisinde ilk yaklaşımı hiçte olumlu değil. Benfica, Türk ekibinin önerdiği transfer modelleriyle, yani kiralama teklifiyle ilgilenmediği cevabını verdi. Haberde; Portekiz temsilcisi Benfica'nın Beşiktaş'ın kiralama teklifine ancak 'kesin satın alma opsiyonu' olursa sıcak bakacağı belirtildi. Benfica'nın düşüncesi kulübün kasasına Haris Seferovic'ten en az 6 milyon euro koymak olduğu belirtilince, yüz yüze görüşmeler şimdilik ertelendi.