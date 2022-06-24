Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş adaylar üzerinde temaslarını sıklaştırdı.
Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş adaylar üzerinde temaslarını sıklaştırdı.
Rotasyonu güçlü ve kaliteli bir kadro kurmak isteyen Kara-Kartal, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Santrfor mevkisine ilk olarak Cenk Tosun hamlesi yapılıyor. Everton'daki sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu, Beşiktaş'a geri dönüyor.
Deneyimli golcü transferde son detayların görüşülmesinin ardından imzayı atacak.
Yerli rotasyonunda önemli bir yer tutacak olan Cenk Tosun'un transferi sonrası santrfor mevkisine bir hamle daha yapılacak.
Hollandalı golcü Weghorts'tan haber bekleyen siyah-beyazlılar, alternatif isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, Kolombiyalı santrfor Alfredo Morelos'u gündemine aldı.
Glasgow Rangers'ta gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki golcünün transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Geçen sezon 42 maçta 19 gol ve 8 asistle göz dolduran bir performans sergileyen Morelos'ta Beşiktaş'a ciddi bir rakip çıktı.
SEVILLA DEVREYE GİRDİ!
Beşiktaş'ın yakın takibine giren Alfredo Morelos'un transferinde İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın devreye girdiği iddia edildi.
8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
İspanyol ve İskoç basınına yansıyan haberlerde, Sevilla'nın Morelos için 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
Alfredo Morelos'un Glaskow Rangers'taki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Santrfor mevkisinde forma giyen Kolombiyalı oyuncu, sol ve sağ kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor.
Kariyerine Kolombiya'nın Independiente Medellin takımında başlayan Morelos, 2016 yılında Helsinki'ye kiralanmasının ardından 1 Ocak 2017 yılında 500 bin euro bonservis bedeliyle satışı gerçekleşti.
Burada gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çeken golcü futbolcu, 1 Temmuz 2017 yılında 1.20 milyon euro bonservis bedeliyle Glasgow Rangers'a transfer oldu.
Alfredo Morelos'un güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.