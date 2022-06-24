Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Uzun süredir Hollandalı golcü Wout Weghorst'tan haber bekleyen siyah-beyazlılar, transfer listesindeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Kara-Kartal'ın transferinde istekli olduğu Kolombiyalı yıldızda ciddi bir rakip çıktı. İspanyol devi, golcü oyuncunun bonservisi için 8 milyon euro'luk teklifte bulundu. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:00
Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş adaylar üzerinde temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Rotasyonu güçlü ve kaliteli bir kadro kurmak isteyen Kara-Kartal, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Santrfor mevkisine ilk olarak Cenk Tosun hamlesi yapılıyor. Everton'daki sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu, Beşiktaş'a geri dönüyor.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Deneyimli golcü transferde son detayların görüşülmesinin ardından imzayı atacak.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Yerli rotasyonunda önemli bir yer tutacak olan Cenk Tosun'un transferi sonrası santrfor mevkisine bir hamle daha yapılacak.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Hollandalı golcü Weghorts'tan haber bekleyen siyah-beyazlılar, alternatif isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, Kolombiyalı santrfor Alfredo Morelos'u gündemine aldı.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Glasgow Rangers'ta gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki golcünün transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Geçen sezon 42 maçta 19 gol ve 8 asistle göz dolduran bir performans sergileyen Morelos'ta Beşiktaş'a ciddi bir rakip çıktı.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

SEVILLA DEVREYE GİRDİ!
Beşiktaş'ın yakın takibine giren Alfredo Morelos'un transferinde İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
İspanyol ve İskoç basınına yansıyan haberlerde, Sevilla'nın Morelos için 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Alfredo Morelos'un Glaskow Rangers'taki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Santrfor mevkisinde forma giyen Kolombiyalı oyuncu, sol ve sağ kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Kariyerine Kolombiya'nın Independiente Medellin takımında başlayan Morelos, 2016 yılında Helsinki'ye kiralanmasının ardından 1 Ocak 2017 yılında 500 bin euro bonservis bedeliyle satışı gerçekleşti.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...

Burada gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çeken golcü futbolcu, 1 Temmuz 2017 yılında 1.20 milyon euro bonservis bedeliyle Glasgow Rangers'a transfer oldu.

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