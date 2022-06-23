Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Mor, "Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir." şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.