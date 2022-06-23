Haberler Beşiktaş Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Ve Emre Mor transferinde karar! BeşiktaşFenerbahçe mi?

Son dakika spor haberi: Karagümrük'te gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Emre Mor paylaşılamıyor. Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan da talipleri bulunan 24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Karagümrük yönetimi, Fiorentina, Lazio ve Kızılyıldız'ın yapmış olduğu teklifi reddetti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Hurma ile görüşerek Emre Mor'u resmen istedi. Siyah-beyazlıların bu hamlesi sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Karagümrük'e yazılı talepte bulunan sarı-lacivertliler görüşme için izin aldı. Peki Emre Mor'un yeni adresi neresi olacak. Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:13 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:21
Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Karagümrük ile yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Emre Mor, futboluyla kendine hayran bıraktı.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, transferin gözdesi konumuna geldi.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Deyim yerindeyse küllerinden doğan Emre Mor, dört büyüklerin ve Avrupa kulüplerinin kıskacı altında.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Birçok takımın takibine giren 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Özellikle Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle eski Emre Mor'u hatırlatan oyuncu için Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda talip var.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Mor, "Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir." şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Lazio ve Fiorentina'nın resmi teklif yaptığı Emre Mor için son olarak Kızılyıldız devreye girdi. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler Karagümrük'ü tatmin etmedi.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

FIORENTINA'NIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
Hürriyet'in haberine göre; Fatih Karagümrük, Fiorentina'nın Emre Mor için yaptığı 3.5 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

SALİH UÇAN + PARA TEKLİFİ
Çebi'nin Emre Mor transfer için Beşiktaş'a Salih Uçan + para teklifini yaptığı ortaya çıktı.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Beşiktaş'ın bu talebi üzerine başkan Hurma, düşünmek için zaman istedi.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

İki kulübün cuma günü Emre Mor konusunda yeniden bir araya gelmesi beklenirken transferde masada olan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ TRANSFER HAMLESİ!
Fenerbahçe yönetimi Emre Mor ile görüşmek için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan yazılı izin istedi.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Kırmızı siyahlı kulüp bu konuda olumlu dönüş yaparken taraflar arasındaki görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yöneticiler, Emre Mor ve menajerini ikna etmeye çalışacak.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Görüşme sonrası çıkacak sonuca göre başkanlar Ali Koç ve Süleyman Hurma son sözü söyleyecek.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

GÖNLÜ AVRUPA'DAN YANA
Türkiye'den önemli teklifler olsa da oyuncunun ilk tercihi futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek.

Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Emre Mor için en ciddi teklifler şu an için Lazio ve Fiorentina'dan geldi.

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