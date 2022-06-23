Ve Emre Mor transferinde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Karagümrük ile yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Emre Mor, futboluyla kendine hayran bıraktı.
Karagümrük ile yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Emre Mor, futboluyla kendine hayran bıraktı.
Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, transferin gözdesi konumuna geldi.
Birçok takımın takibine giren 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Özellikle Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle eski Emre Mor'u hatırlatan oyuncu için Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda talip var.
Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı.
Mor, "Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir." şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.
Lazio ve Fiorentina'nın resmi teklif yaptığı Emre Mor için son olarak Kızılyıldız devreye girdi. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler Karagümrük'ü tatmin etmedi.
FIORENTINA'NIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
Hürriyet'in haberine göre; Fatih Karagümrük, Fiorentina'nın Emre Mor için yaptığı 3.5 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.
BEŞİKTAŞ SON DURUMUNU SORDU!
Daha sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi.
Oyuncunun durumunu soran Çebi, Hurma'ya 'Emre Mor için bir takımla anlaştınız mı?' sorusunu yöneltti.
Süleyman Hurma ise henüz gelen tekliflere olumlu yanıt vermediğini aktardı.
SALİH UÇAN + PARA TEKLİFİ
Çebi'nin Emre Mor transfer için Beşiktaş'a Salih Uçan + para teklifini yaptığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın bu talebi üzerine başkan Hurma, düşünmek için zaman istedi.
İki kulübün cuma günü Emre Mor konusunda yeniden bir araya gelmesi beklenirken transferde masada olan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.
FENERBAHÇE'DEN FLAŞ TRANSFER HAMLESİ!
Fenerbahçe yönetimi Emre Mor ile görüşmek için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan yazılı izin istedi.
Kırmızı siyahlı kulüp bu konuda olumlu dönüş yaparken taraflar arasındaki görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yöneticiler, Emre Mor ve menajerini ikna etmeye çalışacak.
Görüşme sonrası çıkacak sonuca göre başkanlar Ali Koç ve Süleyman Hurma son sözü söyleyecek.
GÖNLÜ AVRUPA'DAN YANA
Türkiye'den önemli teklifler olsa da oyuncunun ilk tercihi futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek.
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Emre Mor için en ciddi teklifler şu an için Lazio ve Fiorentina'dan geldi.
Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin görüşme talepleri sonrası oyuncunun nasıl bir karar vereceği henüz net değil.