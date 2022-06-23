SON DAKİKA - Beşiktaş Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, genç futbolccunun transferini 19.03'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gedson için paylaşılan videoda, "Zarif, sağlam, estetik..." ifadelerine yer verilirken, genç yıldız için ressam benzetmesi yapıldı.

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEYECEK?

Beşiktaş, genç futbolcunun transferi için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Portekizli futbolcu ile dört yıl artı bir yıl opsiyonlu sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcuyu başka bir takıma kiralaması ya da satması durumunda gelirin yüzde ellisi Benfica ile paylaşılacak.