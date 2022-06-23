Kombineler satışa çıkıyor

Beşiktaş'ta kombinelerin satışa çıkacağı tarih açıklandı. Yönetici, Bilgihan Cenk Sürmen, A Spor'a yaptığı açıklamada "Kombine fiyatları cuma günü açıklanacak. 2019-20'de 22 bin kişi kombine almıştı, 10 gün onlara alım hakkı vereceğiz. Sonrasında da genel satışa açacağız. Taraftarımızın ilgisini bekliyoruz.



STADIN ÇiMLERi KALDIRILDI

Vodafone Park'ın çimleri bakıma alındı. Yönetici Sürmen, "Eski çimi kaldırdık, sahayı 20 cm kadar kazdık, üzerine tekrar toprak sereceğiz, onu üzerine rulo çim sereceğiz, üstüne de hibrit çakacağız. 25 Temmuz gibi sahamız tamamen hazır hale gelecek. 30 Temmuz'da da maçımızla beraber sezona başlayacağız" dedi.