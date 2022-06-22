Rota Arnautovic

Beşiktaş yönetimi santrfor arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Weghorst, Sörloth ve Muleka gibi isimlerle görüşmeler yapan ve bu oyunculardan yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, elindeki diğer alternatif isimler için de kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor. Yönetim, forvet transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Weghorst ile prensipte anlaşmasına rağmen henüz ailesini ikna edemediği için son olarak Marko Arnautoviç gündeme geldi. Çizme basını bu iddiaları yüksek sesle dile getirmeye başladı.



33 MAÇTA 14 GOL

Valerien Ismael'in hazırlık kampına kadar golcü transferinin bitirilmesi talebini karşılamaya çalışan siyah-beyazlılar, temaslara başladı. 33 yaşındaki Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor.



HAVA TOPLARINA HAKİM

Avusturyalı golcü Marko Arnautoviç, 1.92'lik boyuyla rakip savunmaların korkulu rüyası olurken; sadece santrfor değil sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.



BONSERVİSİ YÜKSEK

Beşiktaş yönetimi, bonservisi yaklaşık 6 milyon euro civarında olan Marko Arnautoviç'i kiralama yoluyla renklerine katmanın peşinde. Siyah-beyazlıların eski gözdesi Arnautoviç, profesyonel kulüp kariyerinde 430 resmi karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 114 kez havalandırırken, 72 de asist yaptı ve toplamda 186 gole direkt olarak katkı sağladı.



Kariyerinde en çok Stoke City (145) forması giyen Arnautoviç, İngiliz ekibinde 26 gol atarken, 32 de asist yaptı ve toplam 58 gole doğrudan katkı verdi.