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Rota Arnautovic

Weghorst, Sörloth ve Muleka’yla temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar rotasını Bologna’nın golcüsüne çevirdi İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki skorer yıldız için ‘kiralama’ teklifi yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Rota Arnautovic

Beşiktaş yönetimi santrfor arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Weghorst, Sörloth ve Muleka gibi isimlerle görüşmeler yapan ve bu oyunculardan yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, elindeki diğer alternatif isimler için de kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor. Yönetim, forvet transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Weghorst ile prensipte anlaşmasına rağmen henüz ailesini ikna edemediği için son olarak Marko Arnautoviç gündeme geldi. Çizme basını bu iddiaları yüksek sesle dile getirmeye başladı.

33 MAÇTA 14 GOL
Valerien Ismael'in hazırlık kampına kadar golcü transferinin bitirilmesi talebini karşılamaya çalışan siyah-beyazlılar, temaslara başladı. 33 yaşındaki Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor.

HAVA TOPLARINA HAKİM
Avusturyalı golcü Marko Arnautoviç, 1.92'lik boyuyla rakip savunmaların korkulu rüyası olurken; sadece santrfor değil sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

BONSERVİSİ YÜKSEK
Beşiktaş yönetimi, bonservisi yaklaşık 6 milyon euro civarında olan Marko Arnautoviç'i kiralama yoluyla renklerine katmanın peşinde. Siyah-beyazlıların eski gözdesi Arnautoviç, profesyonel kulüp kariyerinde 430 resmi karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 114 kez havalandırırken, 72 de asist yaptı ve toplamda 186 gole direkt olarak katkı sağladı.

Kariyerinde en çok Stoke City (145) forması giyen Arnautoviç, İngiliz ekibinde 26 gol atarken, 32 de asist yaptı ve toplam 58 gole doğrudan katkı verdi.

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