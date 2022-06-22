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Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Son dakika spor haberi: Cyle Larin'in ayrılığı sonrası sol kanat mevkisinde arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Portekiz Ligi ekibi Sporting'de forma giyen Jovane Cabral'ın peşine düştü. Valerien Ismael'in onay verdiği transferde taraflar arasında pazarlıkların başladığı ifade edildi. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 19:29
BURAK ŞENTÜRK
Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer operasyonu dört koldan devam ediyor.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Eksik bölgeleri belirleyen siyah-beyazlılarda, santrfor, sol kanat, sol bek ve stoper mevkilerine takviye yapılması planlanıyor.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Cyle Larin ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Kara-Kartal'da sol kanat bölgesine öncelik verildi.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Beşiktaş, Portekiz Ligi ekibi Sporting'de forma giyen Jovane Cabral'ın peşine düştü.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

PAZARLIKLAR BAŞLADI!
Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki futbolcu için Sporting ile pazarlıkların başladığı kaydedildi.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Sporting'in Jovane Cabral için 5 milyon euro'luk bonservis beklentisi olduğu ortaya çıktı.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

BEŞİKTAŞ 4 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI!
A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibinin Cabral'ı elinden çıkarmak istediğini bildiği ve bu doğrultuda transfer politikasına yön verdiği kaydedildi.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Kanatlarda ve forvette forma giyebilen 24 yaşındaki Cabral'ın Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Geçen sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak geçiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, sadece 4 maçta forma giyebildi.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Cabral, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 5 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Sporting altyapısında kariyerine başlayan Cabral, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Burada 4 sene forma giymesinin ardından İtalya Serie A ekibi Lazio'ya kiralandı.

Pazarlıklar kızıştı! Beşiktaş Cabral için o rakamı gözden çıkardı

Kiralık kontratının sona ermesinin ardından kulübü Sporting'e geri döndü.

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