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Beşiktaş'tan Cabral bombası!

Forvete mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş sol açığa da Yeşil Burun’lu Jovane Cabral’ı düşünüyor Geçen sezonu Lazio’da kiralık geçiren yıldız futbolcunun kiralanması konusunda Sporting ile görüşmeye başlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Cabral bombası!

Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun bir şekilde değişiyor ve farklı isimler ortaya çıkıyor. Forvetin yanı sıra sol açığa da kaliteli bir isim takviye etmeyi planlayan Kara Kartal, Sporting Lizbon'dan Jovane Cabral'ın transferi konusunda resmi girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Lazio'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Yeşil Burun Ada'lı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Portekiz kulübüyle kiralama konusunda görüşmelere start verdi.

OPSİYONLU SÖZLEŞME
İtalya'da aradığı şansı bulamayan ve Lazio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cabral'ı kiralamayı planlayan Beşiktaş, Sporting yönetimine opsiyonlu bir anlaşma sunduğu öğrenildi. Kanatlarda ve santrfor mevkiinde de oynayabilen Cabral, Sporting'de bugüne kadar çıktığı 97 resmi maçta 21 gol atıp, 17 asist yaptı.

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