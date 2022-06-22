B planı Seferovic

Beşiktaş'ta santrfor çalışmaları sürerken, Başkan Ahmet Nur Çebi görüşmeleri sürdürdükleri oyunculara iki yeni isim daha ekledi. NTV Spor'a konuşan başkan Çebi, sıcak gelişmeleri doğrulayarak "Arnautoviç dışında Haris Seferoviç de gündemimizde olan forvet adaylarından biri. İki futbolcu için de girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı. 2017'den beri Benfica'da forma giyen 30 yaşındaki İsviçreli golcü Seferoviç'in takımdan ayrılma süreci hızlandı. Seferovic için Beşiktaş, 6 milyon euro ödemeye hazır. Portekizlilerin iddiasına göre; Benfica sportif direktörü Rui Pedro Braz, bazı süreçleri hızlandırmak için İstanbul'a gelme kararı aldı.