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Gomez'i örnek verdiler

Siyah-beyazlılar düşünmek için süre isteyen Wout Weghotst'u ikna için maddi manevi tüm kozlarını ortaya koyarken milli takım konusundaki endişeler için ise tanıdık bir isimle örnek verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Gomez'i örnek verdiler

Siyah-beyazlılar düşünmek için süre isteyen Wout Weghotst'u ikna için maddi manevi tüm kozlarını ortaya koyarken milli takım konusundaki endişeler için ise tanıdık bir isimle örnek verdi. Beşiktaşlı kurmaylar, Beşiktaş'a geldiği sezonda direkt gol kralı olan Mario Gomez, sonrasında ise Alman Milli Takımı'na yeniden çağrılmıştı. 14 ay sonra milli formaya dönen Gomez'den örnek veren kurmaylar, Süper Lig'in Weghorst için fırsat olduğunu dile getirdiler.

MILANO'YU İSTEMEMİŞTİ
Beşiktaş'tan "Aileme danışacağım" diyerek ek süre isteyen Weghorst'la ilgili çarpıcı bir detay dikkat çekti. İtalyan Corriere Dello Sport geçen sezon başında Nikki (Weghorst'un eşi) istemediği için Hollandalı forvetin Inter'e transfer olmadığını iddia etmişti. Nikki'nin büyük şehirlerde yaşamayı sevmediği, kızları için doğru olmadıklarını düşündüğü haberini yapmıştı.

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