Emre Bilgin’le ‘3+1’ anlaşma

Beşiktaş, sezon içinde zaman zaman şans bulan, altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi. Genç kaleci, Ceyhun Kazancı ile Ümraniye'de bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi.
Beşiktaş, sezon içinde zaman zaman şans bulan, altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi. Genç kaleci, Ceyhun Kazancı ile Ümraniye'de bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi.