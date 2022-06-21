Haberler Beşiktaş Emre Bilgin’le ‘3+1’ anlaşma

Emre Bilgin’le ‘3+1’ anlaşma

Beşiktaş, sezon içinde zaman zaman şans bulan, altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi. Genç kaleci, Ceyhun Kazancı ile Ümraniye'de bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Emre Bilgin’le ‘3+1’ anlaşma
Beşiktaş, sezon içinde zaman zaman şans bulan, altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi. Genç kaleci, Ceyhun Kazancı ile Ümraniye'de bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi.
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