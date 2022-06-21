BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Beşiktaş'ta golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Hollandalı golcü Woot Weghorst, prensip anlaşmasına rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti.
Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi.
Beşiktaş'ta golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Hollandalı golcü Woot Weghorst, prensip anlaşmasına rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti.
Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi.
Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Marko Arnautovic geldi.
beIN Sports'un haberine göre; teknik direktör Valerien Ismael yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönünde yönetimden istekte bulundu.
Fransız hocanın talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı.
MARKO ARNAUTOVIC KİMDİR?
19 Nisan 1989 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana dünyaya gelen Marko Arnautovic, futbola ülkesinin FAC takımında başladı.
Yıldız futbolcu daha sonra kariyerinde Austria Wien, Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke, West Ham, SH Port'ta forma giydi.
Son olarak İtalya'nın Bologna takımın top koşturan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 34 resmi maçta görev yaptı.
Arnautovic bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 1 de asist yaptı.
Arnautovic, forvet hattının yanı sıra sol ve sağ kanatta oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
Avusturyalı yıldızın Bologna ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.