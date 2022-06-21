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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wout Weghorst, Alexander Sörloth ve Cenk Tosun'un ardından flaş bir ismi daha gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'le temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 15:29
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Beşiktaş'ta golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Hollandalı golcü Woot Weghorst, prensip anlaşmasına rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Marko Arnautovic geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

beIN Sports'un haberine göre; teknik direktör Valerien Ismael yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönünde yönetimden istekte bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Fransız hocanın talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

MARKO ARNAUTOVIC KİMDİR?

19 Nisan 1989 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana dünyaya gelen Marko Arnautovic, futbola ülkesinin FAC takımında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Yıldız futbolcu daha sonra kariyerinde Austria Wien, Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke, West Ham, SH Port'ta forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Son olarak İtalya'nın Bologna takımın top koşturan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 34 resmi maçta görev yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Arnautovic bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Arnautovic, forvet hattının yanı sıra sol ve sağ kanatta oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni rotası Marko Arnautovic!

Avusturyalı yıldızın Bologna ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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