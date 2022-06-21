Beşiktaş Haris Seferovic transferini gündemine aldı!

Gelecek sezon mutlak bir santfor transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılar, Benfica'da forma giyen Haris Seferovic için girişimlere başladı.

A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, mali görüşmelere devam ediyor.

Öte yandan Weghorst transferi de sıcaklığını koruyor.



SEFEROVIC KİMDİR?

Haris Seferovic, Primeira Liga ekiplerinde yer alan Benfica'da forma giyen başarılı bir futbolcudur. Seferovic'in mevkisi forvettir. 1.89 m boyundaki Haris Seferovic, altyapı ve profesyonel kariyeri ile milli takımda da yer almaktadır. Seferovic, Bosna kökenli ve İsviçrelidir. 22 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur ve 2022 itibariyle 30 yaşındadır. Doğum yeri İsviçre Sursee'dir. Seferovic, futbola 2004 yılında FC Luzern ile başladı. Altyapı kariyerine buradan sonra Grasshopper'de 2007-2009 yılları arasında devam etti. Profesyonel kariyerini aynı takımda sürdüren Seferovic, daha sonra birçok başarılı takımda yer aldı. Aynı zamanda İsviçre'nin milli takımında da top koşturmaktadır. Seferovic bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretti.

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