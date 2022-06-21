Alfredo Morelos pazarlığı

Weghorst'tan beklediği yanıtı alamayan, Sörloth konusunda Leipzig'den indirim bekleyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Kartal, Rangers forması giyen Alfredo Morelos için temaslara hız verdi.
Weghorst'tanbeklediği yanıtı alamayan, Sörloth konusunda Leipzig'den indirim bekleyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Kartal, Rangers forması giyen Alfredo Morelos için temaslara hız verdi. Siyah-beyazlılar, İskoç ekibinde 1 yıllık sözleşmesi kalan Kolombiyalı oyuncunun menajeri ile masaya otururken bonservis konusunda pazarlıklara başladı. Sevilla'nın da talip olduğu belirtilen 25 yaşındaki santrfor, geçen sezon 42 maçta 19 gol ile 8 asist yaptı ve 27 gole katkı sağladı.