Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Gedson Fernandes ve Romain Saiss transferlerini açıklayan siyah-beyazlılar, forvet transferine yoğunlaşmış durumda. Siyah-beyazlıların Real Madrid forması giyen Luka Jovic için harekete geçtiği Portekiz basınında yer aldı. İşte o gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:43
Bora Salgın
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Siyah-beyazlılarda ana gündem maddesi ise forvet transferi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Beşiktaş yönetimi, takıma yeni golcüsünü kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaşamadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Hollandalı golcü Beşiktaş'tan düşünmek için ek süre talep etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Siyah-beyazlı ekip bunun üzerine alternatif arayışlara geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Siyah-beyazlıların gündemine gelen isim Luka Jovic.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Portekiz basınından A Bola, Beşiktaş'ın Sırp forvet için harekete geçtiğini ifade etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Kartal'ın 24 yaşındaki golcüyü kiralamak için 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Haberde Sırp oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ve kendisiyle ilgilenen Fiorentina'ya sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

24 yaşındaki oyuncu Real Madrid'e büyük umutlarla 2019 yazında 63 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Sırp golcü geçtiğimiz sezon İspanyol devinde 19 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Jovic bu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

24 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Jovic'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da forvete son aday Viktor Gyökeres!
Kartal'a Nijeryalı kanat! Menajeri açıkladı
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 LGS tercih dönemi ne zaman?
Uzman öğretmenlik eğitim tarihi belli mi?
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duarte için flaş karar! Kalıyor mu? Duarte için flaş karar! Kalıyor mu? 11:14
F.Bahçe'de iki ayrılık birden! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'de iki ayrılık birden! Resmi açıklama geldi 11:08
Sivasspor'da sürpriz ayrılık! Sivasspor'da sürpriz ayrılık! 11:03
Beşiktaş'tan Jovic bombası! Beşiktaş'tan Jovic bombası! 10:43
Rus sporcu Wimbedon için vatandaşlığını değiştirdi! Rus sporcu Wimbedon için vatandaşlığını değiştirdi! 10:23
O teklifi reddetti! Önerilen rakam... O teklifi reddetti! Önerilen rakam... 09:46
Daha Eski
Fırtına istiyordu! Ozan'ın yeni adresi... Fırtına istiyordu! Ozan'ın yeni adresi... 09:24
Kadro dışı kalan Mesut Özil'den flaş tepki! Kadro dışı kalan Mesut Özil'den flaş tepki! 08:45
Ada'dan iki talibi çıktı! Temasa geçtiler Ada'dan iki talibi çıktı! Temasa geçtiler 08:03
Denayer sürprizi! Cenk Ergün'le yemek yedi Denayer sürprizi! Cenk Ergün'le yemek yedi 06:28
Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! 01:24
Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! 01:23