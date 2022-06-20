TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jovic için harekete geçti! İşte masadaki teklif

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlılarda ana gündem maddesi ise forvet transferi.
Beşiktaş yönetimi, takıma yeni golcüsünü kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlılarda ana gündem maddesi ise forvet transferi.
Beşiktaş yönetimi, takıma yeni golcüsünü kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.
Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaşamadı.
Hollandalı golcü Beşiktaş'tan düşünmek için ek süre talep etti.
Siyah-beyazlı ekip bunun üzerine alternatif arayışlara geçti.
Siyah-beyazlıların gündemine gelen isim Luka Jovic.
Kartal'ın 24 yaşındaki golcüyü kiralamak için 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Haberde Sırp oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ve kendisiyle ilgilenen Fiorentina'ya sıcak baktığı ifade edildi.
24 yaşındaki oyuncu Real Madrid'e büyük umutlarla 2019 yazında 63 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Sırp golcü geçtiğimiz sezon İspanyol devinde 19 maçta süre aldı.
Jovic bu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
24 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Jovic'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.
İşte Portekiz basınına yansıyan o haber…