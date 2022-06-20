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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı!

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer gelişmeleri devam ediyor. Beşiktaş, altyapısından genç kaleci Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 17:17
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, altyapısından yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi.

Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi."

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