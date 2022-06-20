Denayer için girişim yok

Galatasaray'ın eski stoperi Denayer'in Türkiye'ye gelmesi transfer söylentilerini de beraber getirirken, futbolcunun Beşiktaş ile görüştüğü iddiaları yabancı basında yer almıştı. Ancak 26 yaşındaki Belçikalı stoperin Türkiye'de eski takımı Galatasaray'la görüştüğü, siyah beyazlı kulübün Belçikalı savunma için bir girişim yapmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın eski stoperi Denayer'in Türkiye'ye gelmesi transfer söylentilerini de beraber getirirken, futbolcunun Beşiktaş ile görüştüğü iddiaları yabancı basında yer almıştı. Ancak 26 yaşındaki Belçikalı stoperin Türkiye'de eski takımı Galatasaray'la görüştüğü, siyah beyazlı kulübün Belçikalı savunma için bir girişim yapmadığı belirtildi.