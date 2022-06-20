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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Jason Denayer için girişim yok

Galatasaray'ın eski stoperi Denayer'in Türkiye'ye gelmesi transfer söylentilerini de beraber getirirken, futbolcunun Beşiktaş ile görüştüğü iddiaları yabancı basında yer almıştı. Ancak 26 yaşındaki Belçikalı stoperin Türkiye'de eski takımı Galatasaray'la görüştüğü, siyah beyazlı kulübün Belçikalı savunma için bir girişim yapmadığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 09:39 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 09:40
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Jason Denayer için girişim yok
Galatasaray'ın eski stoperi Denayer'in Türkiye'ye gelmesi transfer söylentilerini de beraber getirirken, futbolcunun Beşiktaş ile görüştüğü iddiaları yabancı basında yer almıştı. Ancak 26 yaşındaki Belçikalı stoperin Türkiye'de eski takımı Galatasaray'la görüştüğü, siyah beyazlı kulübün Belçikalı savunma için bir girişim yapmadığı belirtildi.
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