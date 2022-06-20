BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Sörloth, Muleka, Weghorst...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün transfer gündeminde olan futbolcularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, konuyla ilgili şunları söyledi:

Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst bize olumlu dönüş yaptığı zaman eğer başka bir golcüyle anlaşmamışsak kendisiyle anlaşırız. Listemizde Weghorst ve Sörloth dışında alternatif isimler de mevcut.

Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Fakat iyi alternatiflerimiz de var. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi asla göz ardı etmeden transfer yapacağız. Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Tek alternatifimiz değil. Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere. Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Rıdvan için 4 Milyon euro kesin aldık. 2.5 Milyon euro'da kontratta var, yüzde 90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz.

Cyle Larin'le şu an için görüşmüyoruz. Abdülkerim Bardacı, listemizde var. Kazımcan Karataş da gündemimizde.