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Alex kendine takım arıyor

Yönetimin göndermek için teklif beklediği Alex Teixeira konusunda başkan Ahmet Nur Çebi'nin içi rahat. Başkanın "Alex karakterli bir çocuk. Para almak için yatmayı seçecek kadar basit bir oyuncu değil" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Alex kendine takım arıyor
Yönetimin göndermek için teklif beklediği Alex Teixeira konusunda başkan Ahmet Nur Çebi'nin içi rahat. Başkanın "Alex karakterli bir çocuk. Para almak için yatmayı seçecek kadar basit bir oyuncu değil" dediği öğrenildi. Menajeri, oyuncunun Beşiktaş'ta devam edeceğini söylese de Brezilyalı yıldızın kendine takım arayışı içinde olduğu öğrenildi.
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