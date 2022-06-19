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Vida’dan Saiss sitemi!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Domagoj Vida'nın, yeni sözleşme konusundaki görüşmeler nedeniyle siyahbeyazlı yetkililere kırgın olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Vida’dan Saiss sitemi!

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Beşiktaş ile yollarını ayıran Domagoj Vida'nın, yeni sözleşme konusundaki görüşmeler nedeniyle siyahbeyazlı yetkililere kırgın olduğu ortaya çıktı. Hırvat stoperin, önceki gün 1.8 milyon euro'ya sözleşme imzalayan Faslı stoper Saiss için Beşiktaşlı yetkililere "Benim istediğim rakamla, bu rakam arasında bir fark yoktu" diye sitemli bir mesaj gönderdiği belirtildi. Yurt dışında takım arayışlarını sürdüren Domagoj Vida'ya Başakşehir'in de talip olduğu ve 1 milyon euro önerdiği belirtildi. Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği öğrenildi.
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