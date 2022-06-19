Son dakika: Beşiktaş'ın gündemindeki Weghorst'tan kötü haber

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü transferi yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin hedefindeki isim ise Wout Weghorst'tu.

Hollandalı oyuncuyla yapılan son görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Weghorst'un Borussia Dortmund'la görüştüğü için Beşiktaş'tan bir kez daha süre istediği kaydedildi.

WEGHORST KİMDİR?

Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'nın Borne kentinde dünyaya geldi. 29 yaşındadır. 10 yıldır profesyonel futbolculuk yapıyor. Forvet hattında performans gösterebiliyor. Şimdilerde İngiltere Championship ekibi Burnley'in bonservisli futbolcusu. Burnley'deki kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.