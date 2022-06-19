Kyereh sürprizi

Siyah-beyazlılar yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isterken, Alman basınından Beşiktaş ile ilgili bir transfer iddiası geldi. Bild'in haberine göre; Alex Teixeira'dan beklenen verimi alamayan Kara Kartal, Almanya 2. Ligi'nde Saint Pauli forması giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu Daniel- Kofi Kyereh'i gündemine aldı. Böyle Teixeira'nın alternatifi bulunmuş oldu. 26 yaşındaki Ganalı futbolcuya, Werder Bremen, Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart gibi ekipler de ilgi gösteriyor.

İSMAEL'İN SİSTEMİNE UYGUN

Kyereh, Saint Pauli takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkati çekti. Hücumdaki çeşitliliği artırabilecek tarzda bir oyuncu olan Kyereh, geçen sezon Bundesliga 2'de 32 maçta 13 gol ve 11 asist yaptı. Gana Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten Kyereh'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürüyor. Valerien Ismael çalıştırdığı her takımda Kyereh gibi forvetin arkasında oynayan bir 9.5 numara ile oynadı. O mevkinin oyuncusunu 10 numaralardan seçti. Wolfsburg'a aldırdığı Yunus Mallı'ya kariyerinin en yüksek ücretini de bu yüzden ödetti.