TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
Takvim'in haberine göre siyah-Beyazlılar, Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Daniel-Kofi Kyereh için harekete geçti.
ASIL BÖLGESI 10 NUMARA
Teknik direktör Valerien Ismael'in transfere onay verdi
Yönetimin futbolcuyla resmi görüşmelere başladığı belirlendi.
Ganalı futbolcunun asıl bölgesi 10 numara.
Hücumcu futbolcu sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.
St. Pauli'de çok başarılı bir sezonu geride bırakan Kofi Kyereh ligde 29 maçta 12 gol attı.
Attığı gollerin üzerine 10 asistlik performansda sergileyen Ganalı hücumcu toplamda 22 gole direkt etkide bulundu.
St. Pauli ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun ismi bir süredir Werder Bremen ile de anılıyordu.
Beşiktaş yönetiminin düşük maliyeti nedeniyle de Kofi Kyereh'i tercih ettiği gelen bilgiler arasında.
SAĞ AYAĞI ÇOK ETKİLİ
Eintracht Braunschweig altyapısında futbola başlayan yıldız futbolcu ardından Wolfsburg U19 takımı, TSV Havelse ve Wehen Wiesbaden formalarını da giydi.
Kariyerinin en önemli çıkışını geçtiğimiz sezon yapan Daniel- Kofi Kyereh 1.79 boyunda ve sağ ayağını çok etkili kullanıyor.
KOFİ KYEREH KİMDİR?
Kofi Kyereh 8 Mart 1996 yılında doğmuştur.
Futbolcu kariyerine Eintracht Braunschweig Altyapısı'nda başlamıştır ve Wolfsburg altyapısında da forma giymiştir.
Son olarak St. Pauli forması giyen Ganalı futbolcunun 3 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.