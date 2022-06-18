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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı önderliğinde gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak kadrosuna Romain Saiss'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, hücum konusunda da St.Pauli'den Kofi Kyereh için girişimlere başladı. Valerien Ismael'in bu transfere onay verdiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

Takvim'in haberine göre siyah-Beyazlılar, Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Daniel-Kofi Kyereh için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

ASIL BÖLGESI 10 NUMARA

Teknik direktör Valerien Ismael'in transfere onay verdi

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

Yönetimin futbolcuyla resmi görüşmelere başladığı belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

Ganalı futbolcunun asıl bölgesi 10 numara.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

Hücumcu futbolcu sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

St. Pauli'de çok başarılı bir sezonu geride bırakan Kofi Kyereh ligde 29 maçta 12 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

Attığı gollerin üzerine 10 asistlik performansda sergileyen Ganalı hücumcu toplamda 22 gole direkt etkide bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kofi Kyereh harekatı! Valerien Ismael onay verdi

St. Pauli ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun ismi bir süredir Werder Bremen ile de anılıyordu.

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