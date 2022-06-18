Savaşmaya geldim

Beşiktaş, Romain Saiss'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki Faslı stoper ile 2+1 senelik sözleşme imzalarken, oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro garanti para ödenecek. Saiss maç başına da 12 bin 500 euro kazanacak. İmza töreninin ardından konuşan Saiss şu ifadeleri kullandı: "Maç kaybedilebilir, kötü oynanabilir ancak kötü savaşılamaz. Savaşmadan maç kaybedilmez. Ben son düdüğe kadar savaşan, çarpışan bir oyuncuyumdur. Beşiktaş'ın coşkulu, tutkuyla takımını destekleyen ve savaşan bir takım isteyen taraftara sahip olması benim buraya gelmemdeki en büyük sebeplerden biri. Takımını doksan dakika destekleyen savaşmasını isteyen taraftarın önünde gerçekten daha motive oynuyorum. O yüzden taraftarlarla çok iyi bir ikili olacağız."

HEYECANLANDIM

Beşiktaş, yıllardan beri bildiğim; Avrupa'da, Türkiye'de her zaman üst sıralara oynayan çok başarılı bir takım. Transfer teklifini ilk duyduğum zaman ciddi anlamda heyecanlandım, mutlu oldum. Artık buradayım ve iyi işler yapacağız.

HOCAMIZ KARİYERLİ

Valerien Ismael hocamızın futbol kariyeri çok büyük. Onun gibi tecrübeli bir hocayla çalışmak benim için çok değerli. Takımını her zaman geliştiren bir yapıya sahip bir hoca. Benden beklentilerini biliyorum. Çok çalışmamı isteyen bir hoca.