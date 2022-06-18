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Savaşmaya geldim

2+1 senelik sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Faslı yıldız, yıllık 1.8 milyon euro garanti para alacak. Maç başına 12 bin 500 euro kazanacak olan Saiss, “Bu taraftarla büyük işler yapacağız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Savaşmaya geldim

Beşiktaş, Romain Saiss'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki Faslı stoper ile 2+1 senelik sözleşme imzalarken, oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro garanti para ödenecek. Saiss maç başına da 12 bin 500 euro kazanacak. İmza töreninin ardından konuşan Saiss şu ifadeleri kullandı: "Maç kaybedilebilir, kötü oynanabilir ancak kötü savaşılamaz. Savaşmadan maç kaybedilmez. Ben son düdüğe kadar savaşan, çarpışan bir oyuncuyumdur. Beşiktaş'ın coşkulu, tutkuyla takımını destekleyen ve savaşan bir takım isteyen taraftara sahip olması benim buraya gelmemdeki en büyük sebeplerden biri. Takımını doksan dakika destekleyen savaşmasını isteyen taraftarın önünde gerçekten daha motive oynuyorum. O yüzden taraftarlarla çok iyi bir ikili olacağız."

HEYECANLANDIM
Beşiktaş, yıllardan beri bildiğim; Avrupa'da, Türkiye'de her zaman üst sıralara oynayan çok başarılı bir takım. Transfer teklifini ilk duyduğum zaman ciddi anlamda heyecanlandım, mutlu oldum. Artık buradayım ve iyi işler yapacağız.

HOCAMIZ KARİYERLİ
Valerien Ismael hocamızın futbol kariyeri çok büyük. Onun gibi tecrübeli bir hocayla çalışmak benim için çok değerli. Takımını her zaman geliştiren bir yapıya sahip bir hoca. Benden beklentilerini biliyorum. Çok çalışmamı isteyen bir hoca.

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