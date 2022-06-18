Onyekuru için servet istediler

Tranfser çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Henry Onyekuru'ya çevrildi. Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti.
Tranfser çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Henry Onyekuru'ya çevrildi. Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Ancak Yunan temsilcisinin bu transfer için kapıyı en az 4.5 milyon euro'dan açmasının ardından Beşiktaş yönetimi, "Bizim böyle bir bütçemiz yok" diyerek geri adım attı.