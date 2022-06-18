Gedson 19.05’te açıklandı!

Beşiktaş, geçen sezon devre arası transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı ve sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcu için paylaştığı videoda Gedson'un, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" sözleri yer aldı. Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'in videosunu saat 19.05'te açıklaması, "G.Saray'a gönderme yapıldı" şeklinde yorumlandı. Portekizli futbolcu ile dört yıl artı bir yıl opsiyonlu sözleşme imzalanacak.