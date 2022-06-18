Ekuban'da kiralık öneri

Beşiktaş'tan ayrılan Larin'in yerine kanada gol atabilen forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın iki hedefi var. Birisi Boupendza, diğeri Ekuban. Boupendza yarışına G.Saray'ın devreye girmesi Beşiktaş'ın keyfini kaçırdı.
Beşiktaş'tanayrılan Larin'in yerine kanada gol atabilen forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın iki hedefi var. Birisi Boupendza, diğeri Ekuban. Boupendza yarışına G.Saray'ın devreye girmesi Beşiktaş'ın keyfini kaçırdı. Genoa'ya, Ekuban için istenin 4 milyon euro'luk bonservis bedeli fazla geldi. Beşiktaş yönetiminin Ekuban konusundaki önceliği kiralama yolu olacak.