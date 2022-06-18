Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Beşiktaş'ta gelecek sezon hamleleri üst üste geldi. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'le anlaştı. Gedson Fernandes takıma dahil edildi. Siyah-beyazlılarda bütçe yaratmak için takımdan ayrılması beklenen tecrübeli oyuncuyla sözleşme feshinin gündeme geldiği kaydedildi.
SAISS'İN MALİYETİ AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile birlikte yeni sözleşmeye imza attı.
Bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşmeye imza koyan Faslı oyuncu, 1 milyon 800 bin euro garanti para ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 euro maç başı ücret alacak.