Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Saiss, şöyle devam etti: "Beşiktaş'a gelmemde en büyük etkenlerden biri de çok büyük taraftara sahip olması. Beşiktaş'ın coşkulu, tutkuyla takımını destekleyen ve savaşan bir takım isteyen taraftara sahip olması benim buraya gelmemdeki en büyük sebeplerden biri."