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Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Saiss transferini açıklamasının ardından, Gedson Fernandes'i de sosyal medya hesabından duyurdu. Bununla beraber Kara Kartal, Emirhan İlkhan'ın da sözleşmesini yeniledi. Beşiktaş'ta bu transferler sonrası bir ayrılık beklenirken, topun ağzına gelen isim Alex Teixeira oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 11:13
Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Beşiktaş'ta gelecek sezon hamleleri üst üste geldi. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'le anlaştı. Gedson Fernandes takıma dahil edildi. Siyah-beyazlılarda bütçe yaratmak için takımdan ayrılması beklenen tecrübeli oyuncuyla sözleşme feshinin gündeme geldiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

SAISS'İN MALİYETİ AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile birlikte yeni sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşmeye imza koyan Faslı oyuncu, 1 milyon 800 bin euro garanti para ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 euro maç başı ücret alacak.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Saiss, "Gerçekten çok mutluyum, çünkü Beşiktaş yıllardan beri bildiğim bir takım. Avrupa'da, Türkiye'de her zaman üst sıralara oynayan çok başarılı bir takım" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Türkiye'de, İstanbul'da oynamış birçok arkadaşının bulunduğunu dile getiren yeni transfer, "Onlardan sürekli pozitif şeyler duydum. Onlardan en önemlisi Ghezzal.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Kendisi bana İstanbul'la ilgili çok olumlu şeyler söyledi. Buraya geleli daha birkaç gün oldu, şehri tam göremedim. Ancak önümde uzun yıllar var ve İstanbul'un keyfini çıkaracağım" dedi.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Saiss, şöyle devam etti: "Beşiktaş'a gelmemde en büyük etkenlerden biri de çok büyük taraftara sahip olması. Beşiktaş'ın coşkulu, tutkuyla takımını destekleyen ve savaşan bir takım isteyen taraftara sahip olması benim buraya gelmemdeki en büyük sebeplerden biri."

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

GEDSON'DAN TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i renklerine bağladığını bildirdi.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Siyah-beyazlı kulüp transferi, sosyal medya hesabından Fernandes'in "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajını verdiği bir video ile duyurdu.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

EMİRHAN'LA 3 YIL DAHA

Beşiktaş, genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi. Siyah-beyazlı kulüp 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2024-2025 sezonuna kadar uzattı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Emirhan İlkhan, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile Vodafone Park'ta biraraya gelerek transferine son noktayı koydu. Çebi, genç oyuncuya başarılar diledi.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

3 MİLYON EUROLUK CAN SIKINTISI

Milliyet'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi nedeniyle geçen sezon kadroya önemli yatırımlar yapan fakat bunun karşılığını sahada alamayan Beşiktaş, bu sezon bunun sıkıntısını önemli oranda yaşayacağa benziyor. Özellikle Alex Teixeira'nın parası önemli oranda can sıkacak.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Kiralık bulunan Pjanic ve Batshuayi ile yollarını ayırmasına rağmen, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alex Teixeira ile yola zorunlu olarak devam eden siyah - beyazlı yönetim, yüksek maaşı nedeniyle Alex ile de yolları ayırmanın planlarını yapmaya başladı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Kimseyi zorla göndermek istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yıllık 2 milyon 750 bin euro garanti ücret alan, bonuslarla 3 milyon euroya yaklaşan Brezilyalı futbolcuya teklif gelmezse, karşılıklı anlaşarak ayrılmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

Beşiktaş'a geldiği günden beri bu futbolcuyla ilgili olarak pek olumsuz bir düşüncesi olmayan Valerien Ismael ise, maddi sıkıntılar nedeniyle yönetimin Alex ile ayrılma planına kırmızı ışık yakmıyor.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

PERFORMANS ÖNEMLİ

Şu ana kadar henüz net bir teklif almayan Beşiktaş Yönetimi, bu konuda acele etmeyecek. Teixeira'nın kamp ve İspanya'daki hazırlık maçları performansını da beklemeyi planlayan yönetim, kamp raporundan sonra net planlamasını yapacak.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! O transferler sonrası...

TFF'nin açıklayacağı limiti kısmen tahmin edebilen siyah - beyazlı yönetim, genç yerli ve yabancı oyuncuların transferi için bu ayrılığı gerçekleştirmeye çalışacak.

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