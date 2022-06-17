SON DAKİKA | Emirhan İlkhan Beşiktaş’la yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonda ön plana çıkan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın ardından göreve getirdiği Önder Karaveli'nin şans verdiği ve gösterdiği performansıyla beğenileri toplayan Emirhan İlkhan ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı.

Kara Kartal, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmi sayfasından açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi.



Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcumuz Emirhan İlkhan'la bir araya geldiler.



Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan'a başarılar diledi.