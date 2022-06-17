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Cenk Tosun’un öncelik hakkı var

Transfer listelerinde yer alan isimlerden biri olan Cenk Tosun için de bilgi veren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın kapısı her zaman açık. Öncelik hakkı olacaktır." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Cenk Tosun’un öncelik hakkı var

Transfer listelerinde yer alan isimlerden biri olan Cenk Tosun için bilgi veren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın kapısı her zaman açık. Öncelik hakkı olacaktır. Benim sevmem yetmiyor. Beşiktaş taraftarının onu sevmesi önemli ama sonuç itibarıyla şartlar önemli. Ortada bir kulüp var. Taşıyacak bir sözleşme yapabilmemiz lazım. Cenk iyi Beşiktaşlıdır. Bizimle olmayı tercih edecektir" açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferinde taraftarlar da farklı düşünüyor. Valerien İsmael bu transfere onay verirken, siyah- beyazlı taraftarların bir kısmı "Cenk'in çok iyi Beşiktaşlı ve iyi bir golcü olduğunu biliyoruz. Mutlaka gelmeli, bize güç katar" derken; bir kısmı ise "Sağlam bir Cenk Tozun bizi şampiyon yapar ama yine sakatlanırsa, biz ne yaparız?" diyerek tedirginliklerini dile getiriyorlar.

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