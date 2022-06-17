Büyük taarruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda çok önemli açıklamalar yaptı. Başkan Çebi, transfer gündemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Forvet transferiyle ilgili soruları yanıtlayan Çebi, Weghorst ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek; "Kendisini isteyen çok kulüp var Avrupa'da. Milli takımından dün evine dönebildi. Birkaç gün daha bizden süre istedi teklifi değerlendirmek için" dedi ve şöyle devam etti:

BÜTÜN ALTERNATİFLERİMİZ VAR

"Weghorst'a odaklanmış durumdayız şu anda. Olmazsa Sörloth ve onun gibi birçok forvet adayımız var. Planlı şekilde ilerliyoruz." Hollandalı forvetle yapılan görüşmenin detaylarını veren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Dün akşam kendisiyle yapılan görüşmede evine yeni geldiğini söyledi. Ailevi konuları görüşmek için bizden birkaç gün daha müsaade istedi. Biz de 'hay hay' dedik. Başka kulüplerle de görüşüyor. Biz de başka futbolcular görüşüyoruz. Hayat böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

GEDSON FERNANDES BEŞİKTAŞ'TA

Başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında imza attırıp Çaykur Rizespor'a kiraladıkları Gedson Fernandes hakkında, "Gedson Beşiktaş'ta. Onu Beşiktaş'ta göreceksiniz" derken, Roman Saiss için de "Çok iyi transfer yaptık. Karakteri üst seviyede. Kaptanlık, ağabeylik misyonu var. Onun Beşiktaş'ta geçireceği süre bize katkı verecektir. İhtiyacımız olan bölgeyi iyi bir isimle takviye ettik" dedi.



İYİ PARAYA GİDİYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün A Spor'a verdiği özel röportajda, Rıdvan Yılmaz'ın transferiyle ilgili tüm gerçekleri anlattı. Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı: "Rıdvan gidiyor. Beşiktaş kamuoyunda bazı muhalifler, 'Bu paraya satılır mı?' diyorlar. '10 milyon diyordun, niye satıyorsun?' diyor. Pazarlık yapıyorum. Çok garanti bonuslar da var. Rıdvan transferinde ödeme planında henüz anlaşamadık. Bu yüzden ayak sürtüyorum. Yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş'ın kasasına girecek. 4 milyon euro yüzde 100, 6 milyon euro yüzde 99, 6.5 milyon euro ise yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz. Rıdvan iyiyse bonusların tamamı kasamıza girecek. Bunlar iyi rakamlar."

ERSİN'İN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

Siyah-beyazlı ekibin başkanı, Rıdvan Yılmaz gibi altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu'nun da önemli kulüpler tarafından takip edildiğini söyledi. Başkan Çebi, "Rıdvan başarılıydı, önünü açacağız ki arkadan başka bir arkadaşımızı oralara getirebilelim. Onların gelip başarılı olmaları ve buradan başka bir yere gitmeleri pozitif bir durum. Ersin'e talep var, isteyenler var. Henüz resmi değil. Sadece konuşmalar var. Umarım kısa zaman içinde teklif gelirse önünü açacağız" dedi.

JOSEF DE TÜRK OLSUN

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Josef De Souza'nın 6 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Türk vatandaşlığına geçmek isteğine ilişkin yaptığı açıklamaya "Gazetede okudum. Belki de sabah aldığım en keyifli haber buydu. Josef De Souza çok iyi, çok vicdanlı, adaletli bir insan. İyi ve çok vicdanlı bir insan. Türkiye'nin 85 milyon vatandaşı var. Biri de o olsun isterim" yorumunu yaptı.

HER YILDIZ, İŞ YAPMIYOR

Çebi, takımın içerisinde olması gereken pahalı futbolcuların değeriyle gelmesi gerektiğini belirterek, "Yaşı geçmiş, menajer oyunlarıyla, taraftar istiyor diye gelen futbolcularla durum belli. Teixeira'sı, Pjanic'i, Batshuayi'si var. Taraftarın istediği futbolculardı. Bir evvelki sene düşer dediler, şampiyon olduk. Açık ara fark yapar dediğimiz takım da ne oldu, nasıl oldu. Seyircilerin de gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Taraftar da yöneticiden böyle isimler talep etmemeli" dedi.