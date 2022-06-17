BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet! Manchester United'ın eski yıldızı...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Saiss'in ardından bu kez de forvet transferine odaklandı.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda girişimlerine hız verdi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Saiss'in ardından bu kez de forvet transferine odaklandı.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda girişimlerine hız verdi.
Forvet transferi için çalışan Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi.
Siyah-beyazlıların, Al Hilal takımında görev alan Nijeryalı golcü Odion Jude Ighalo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Beşiktaş yönetimi, bir taraftan Weghorst, Cenk Tosun gibi isimlerle görüşme yaparken, Arap basınının haberine göre listede Ighalo'nun da olduğu ortaya çıktı.
33 yaşındaki Ighalo, kariyerine Serie A ekibi Udinese'de başlamıştı.
Daha sonra Cesena, Granada, Watford, Changchun Yatai, Shanghai Shenhua, Manchester United takımlarında oynadı.
1.81 boyundaki forvet, son olarak da Al Shabab ve Al Hilal'de boy gösterdi.
Futbolcunun hem Nijerya hem de İtalya vatandaşlığı bulunuyor.
33 MAÇ, 25 GOL
Ighalo, 2021-2022 sezonunda Al Shabab formasıyla 19 mücadelede 13 gol ve 1 asist üretti.
Yıldız oyuncu, Al Hilal'de ise 13 maçta 12 gol ve 4 asist atmayı başardı.
Golcü isim toplamda ise sezonu 33 maçta 25 gol ve 5 asistle tamamlamayı başardı.
Ighalo'nun Al Hilal'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.