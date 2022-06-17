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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet! Manchester United'ın eski yıldızı...

Forvet arayışlarını sürdüren ve Wout Weghorst, Alexander Sörloth, Cenk Tosun gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Arap basını, siyah-beyazlıların Manchester United’ın eski golcüsünü transfer etmek istediğini öne sürdü. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Siyah-beyazlı yönetim, Saiss'in ardından bu kez de forvet transferine odaklandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda girişimlerine hız verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Forvet transferi için çalışan Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Siyah-beyazlıların, Al Hilal takımında görev alan Nijeryalı golcü Odion Jude Ighalo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Beşiktaş yönetimi, bir taraftan Weghorst, Cenk Tosun gibi isimlerle görüşme yaparken, Arap basınının haberine göre listede Ighalo'nun da olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

33 yaşındaki Ighalo, kariyerine Serie A ekibi Udinese'de başlamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Daha sonra Cesena, Granada, Watford, Changchun Yatai, Shanghai Shenhua, Manchester United takımlarında oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

1.81 boyundaki forvet, son olarak da Al Shabab ve Al Hilal'de boy gösterdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Futbolcunun hem Nijerya hem de İtalya vatandaşlığı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

33 MAÇ, 25 GOL
Ighalo, 2021-2022 sezonunda Al Shabab formasıyla 19 mücadelede 13 gol ve 1 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Araplar duyurdu! Kartal'a sürpriz forvet

Yıldız oyuncu, Al Hilal'de ise 13 maçta 12 gol ve 4 asist atmayı başardı.

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